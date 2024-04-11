Непомнящий прокомментировал ничью в партии с Каруаной

Российский шахматист Ян Непомнящий дал комментарий после матча с американским гроссмейстером Фабиано Каруаной. Он отметил, что его соперник имеет большое количество дебютов в арсенале. Встреча шахматистов состоялась 10 апреля в рамках Турнира претендентов — 2024 в Торонто (Канада) и завершилась ничейным исходом.

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«Это была довольно интересная игра с высокой точностью. Так что, всё произошло быстро. Думаю, ход G5 был немного неосторожным. Потом подумал, что у меня может получиться какой-то хитрый порядок ходов для того, чтобы выиграть. Но я не ожидал, что он (Фабиано Каруана) сыграет слоном на G4. Также хочу сказать, что я был также сосредоточен на первом ходе С5, который он сделал дважды на этом турнире. Не было неожиданности. Конечно, это сложно, когда у твоего соперника много хороших дебютов», — отметил гроссмейстер в интервью пресс-службе ФИДЕ.

В 7-м туре главного шахматного соревнования года Ян Непомнящий встретится с американцем Хикару Накамурой.