Карякин оценил выступление Непомнящего на турнире претендентов

Сергей Карякин оценил выступление Яна Непомнящего на турнире претендентов.

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Соревнования в Торонто, где определится соперник китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира, продлятся до 22 апреля. Российский гроссмейстер Непомнящий набрал 4 балла по итогам шести туров и делит лидерство с индийцем Гукешем Доммараджу.