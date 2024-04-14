Ян Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии на Турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл восьмую партию на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

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В 8-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым. Таким образом, Непомнящий набрал 5 очков, продолжая единолично лидировать в турнире.

Соперником Непомнящего в 9-м туре станет француз Алиреза Фируджа, который занимает седьмую позицию в турнирной таблице турнира.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.