Участники первого шахматного турнира на Эвересте начнут восхождение в субботу

Участники первого в истории шахматного турнира на Эвересте - Everchess - 13 апреля выдвинутся из Катманду (Непал) в сторону базового лагеря на высоте 5 500 м. Об этом ТАСС рассказал Андрей Горячев, пресс-секретарь одного из организаторов и спонсоров турнира - компании "Код безопасности".

"Уже этот путь будет непростым испытанием. Благоприятная возможность взойти на Эверест бывает лишь весной, поэтому при подготовке альпинисты ежедневно проходят тренировки для поддержания формы. Пройти от подножья горы до базового лагеря с огромным рюкзаком за спиной - довольно выматывающая история", - прокомментировал подготовку генеральный директор "Кода безопасности" Андрей Голов.

За альпинистско-шахматную корону на склоне самой высокой горы на Земле сразятся 16 спортсменов, прошедших специальную подготовку. Собеседник ТАСС подчеркнул, что результаты турнира зарегистрируют в Федерации шахмат России. Участники турнира в субботу, 13 апреля, выдвинутся из столицы Непала в сторону базового лагеря на высоте 5 500 метров. Этот путь у них займет семь дней. После подъема им предстоит пройти отборочные этапы по правилам Федерации шахмат России и определить участников полуфиналов.

Цель турнира - доказать способность человека принимать сложные решения в экстремальных условиях. Призовой фонд составит 5 млн рублей, а победитель получит возможность дойти до вершины Эвереста.

"Финалистов ждут очень сложные условия - они будут соревноваться на рубеже, где может понадобиться кислород. Пребывание здесь возможно только для опытных альпинистов. Это первый турнир в истории на Эвересте, и мы рассчитываем сделать его ежегодным", - заявил президент клуба "7 вершин", организатора турнира Everchess, Александр Абрамов.

Эверест - самая высокая точка планеты, высота - 8 848 метров. Гора входит в горную систему Гималаи и лежит аккурат на границе между Китаем (северный склон) и Непалом (южный склон). Первое восхождение на вершину горы было совершено 29 мая 1953 года шерпом Тенцингом Норгеем и новозеландцем Эдмундом Хиллари через Южное седло - по пути, разведанному накануне швейцарцами. Восходители пользовались кислородными приборами. В работе экспедиции принимали участие более 30 шерпов.