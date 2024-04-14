Шахматистки Лагно и Горячкина сыграли вничью на турнире претенденток

Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной в партии восьмого тура турнира претенденток. Соревнования проходят в Торонто.

Партия завершилась на 34-м ходу. Горячкина набрала 5 очков после восьми партий, на счету Лагно 4,5 очка. В остальных партиях тура встречаются китаянки Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе, представительницы Индии Хампи Конеру и Рамешбабу Вайшали, Нургюл Салимова из Болгарии и украинка Анна Музычук.

В турнире претенденток шахматистки сыграют 14 туров - по две партии друг с другом. Победительница соревнований встретится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за шахматную корону.