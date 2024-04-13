Двукратный вице-чемпион мира, российский шахматист Ян Непомнящий оценил свою игру в первом круге Турнира претендентов — 2024, который проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.

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«Удовлетворён ли я первой частью турнира? В целом, конечно, да, но у меня было множество спорных позиций, даже сегодня, и я не смог продемонстрировать, что помню все варианты. С другой стороны, хорошо, что я всё же не проиграл ни одной партии», — приводит слова Непомнящего пресс-служба ФИДЕ.

Отметим, что сегодня, 13 апреля, в 8-м туре россиянин встретится с азербайджанским гроссмейстером Ниджатом Абасовым.

На данный момент Непомнящий занимает первое место в турнире, имея в своём активе 4,5 очка. Абасов замыкает турнирную таблицу (2 очка). Ближайшие преследователи Непомнящего — американец Фабиано Каруана, индийцы Гукеш Доммараджу, Рамешбабу Прагнанандха — имеют по 4 очка.