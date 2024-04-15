Фируджа раскритиковал поведение арбитра во время игры с Непомнящим

Французский шахматист Алиреза Фируджа раскритиковал арбитра Ариса Маргетиса за его поведение во время матча 9-го тура Турнира претендентов — 2024 с россиянином Яном Непомнящим. Встреча завершилась вничью.

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