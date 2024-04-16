Смагин: Непомнящего ждет тяжелый финиш турнира претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий не имел шансов на победу в последних четырех партиях турнира претендентов, поэтому ему будет трудно удержать лидерство все время играя вничью. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России и международный гроссмейстер Сергей Смагин.

Ранее Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с индийцем Доммараджу Гукешем. Шахматисты делят первое место, набрав по 6 очков в десяти партиях. От них на 0,5 очка отстают американцы Фабиано Каруана, Хикару Накамура и индиец Рамешбабу Прагнанадха.

"Ян, конечно, получил положительный результат, но наверняка рассчитывал на большее, так как по дебюту мог получить преимущество. Гукеш удивил необычным вариантом, но Ян разобрался, однако где-то продешевил, и без всяких приключений партия завершилась вничью. Непомнящий удерживает лидерство, но оторваться от конкурентов пока не получается", - сказал Смагин. "У Яна будет тяжелый финиш, он сыграет две партии черными, одну из них - против Каруаны. Ему надо где-то рискнуть, потому что доехать до тай-брейка даже на ничьих очень сложно. Последние четыре тура у Яна совсем не было шансов на победу, но, возможно, перерыв пойдет ему на пользу", - добавил собеседник агентства.

Турнир претендентов завершится 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). Победитель получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.