Горячкина потерпела первое поражение на турнире претенденток

Россиянка Александра Горячкина уступила китаянке Лэй Тинцзе в 10‑м туре шахматного турнира претенденток, который проходит в Торонто.

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Партия завершилась после 65‑го хода, Горячкина играла белыми фигурами. Для российской шахматистки это первое поражение на турнире.

Другая представительница России Екатерина Лагно разошлась миром с украинкой Анной Музычук, также вничью закончилось противостояние китаянки Тань Чжунъи и Хампи Конеру из Индии. Рамешбабу Вайшали (Индия) черными фигурами победила представительницу Болгарии Нургюл Салимову.

После 10 туров по 6,5 очка у Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе, дале следуют Горячкина и Лагно (по 5,5 балла).

Победительница турнира претенденток сыграет матч за звание чемпионки мира с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.