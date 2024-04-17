Отец известного шахматиста устроил скандал на Турнире претендентов

Отца французского шахматиста Алирезы Фируджи вывели из зала, где его сын проводил партию против американца Фабиано Каруаны на Турнире претендентов. Об этом сообщает Chess24 в социальных сетях.

Отец шахматиста рассказал, что охранники не пускали его в зрительный зал, на что он пригрозил им полицией. После этого его вывели наружу. Отец Фируджи просил разрешить ему в любое время наблюдать за игрой сына с балкона. Согласно правилам, родственники и члены команд могут находиться в помещении только в первые 15 минут матча.

Фируджа в итоге уступил своему американскому сопернику.

Турнир претендентов продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.