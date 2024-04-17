Смагин оценил шансы Горячкиной и Лагно на победу в турнире претенденток

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сильно отстали от лидеров турнира претенденток, поэтому у них минимальные шансы на победу в соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России, международный гроссмейстер Сергей Смагин.

Лагно и Горячкина делят третье место, набрав по 5,5 очка по итогам 10 партий. За четыре тура до конца турнира россиянки отстают от лидирующих китаянок Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи на одно очко.

"Шансы на то, что Лагно и Горячкина нагонят китаянок, минимальные. Разница в одно очко - это огромное отставание. Теперь со следующего тура нужно рисковать и все партии играть на победу. Только это может дать реальный шанс стать первыми, но сделать это будет очень сложно", - сказал Смагин.

Турнир претенденток завершится 21 апреля (в случае тай-брейка - 22 апреля). Победительница соревнований встретится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за шахматную корону.