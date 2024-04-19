Горячкина сыграла вничью с Конеру в 12-м туре Турнира претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Индии Хампи Конеру в 12-м туре Турнира претенденток.

Для россиянки это восьмая ничья на турнире. Ранее она также одержала две победы и потерпела два поражения.

В следующем туре Горячкина сыграет с китаянкой Тань Чжунъи.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).