Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии на Турнире претендентов

Гроссмейстер из Индии Доммараджу Гукеш выиграл турнир претендентов по шахматам.

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В ночь на понедельник в Торонто завершился турнир претендентов за право сыграть за титул чемпиона мира. Перед заключительным туром лидировал 17-летний индиец Доммараджу Гукеш, который на 0,5 балла опережал россиянина Яна Непомнящего и двух представителей США Фабиано Каруану и Хикару Накамуру.

В последнем туре Гукеш черными играл против Хакамуры, а Непомнящий также черными против Каруаны.

Индиец завершил свою партию вничью, а Непомнящий был на грани поражения, но также завершил партию миром.

По итогам турнира Гукеш набрал 9 очков и занял первое место. Он в нынешнем году сыграет с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Непомнящий, Накамура и Каруана набрали по 8,5 очка.