Непомнящий отреагировал на упущенную победу на Турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на своей странице в социальных сетях кратко и эмоционально отреагировал на итоги Турнира претендентов — 2024, который проходил в канадском городе Торонто, и на свой упущенный шанс сыграть на первенстве мира.

«Я тоже там был», — написал Непомнящий

В 14-м туре российский гроссмейстер сыграл вничью против американца Фабиано Каруаны. По ходу встречи Каруана имел весомое преимущество и мог воспользоваться многочисленными ошибками Непомнящего, одержав тем самым победу и выйдя на первое место по итогам турнира, но довольствовался лишь 0,5 балла по итогам игры, которые не позволили ему отобраться в матч за первенство мира.

По итогам турнира претендентов сильнейшим стал индиец Гукеш Доммараджу. По итогам 14 туров спортсмен набрал 9 очков и единолично занял первое место, сумев отобраться на матч против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня без тай-брейка. Второе место поделили между собой Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура — они набрали по 8,5 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию последнего дня турнира претендентов.