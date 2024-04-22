Каруана эмоционально высказался о ничьей с Непомнящим

Каруана о ничьей с Непомнящим: «Чувствую себя идиотом. Не выиграть в такой позиции – просто невероятно»
Фабиано Каруана эмоционально высказался о ничьей с Яном Непомнящим.
Ранее на турнире претендентов в Торонто прошел заключительный 14-й тур. Партия американца Каруаны и россиянина Непомнящего завершилась на 109-м ходу.
Во время игры Каруана упустил значительное преимущество, хотя в случае победы сравнялся бы по количеству очков с лидером – индийцем Гукешем Доммараджу – перевел бы турнир в тай-брейк.
«Я чувствую себя идиотом. Не выиграть в такой позиции – просто невероятно», – цитирует американца сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
31-летний Каруана пять раз участвовал в турнирах претендентов (2016, 2018, 2020/21, 2022, 2024). Он побеждал только в 2018-м, после чего уступил Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.
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Каруана о ничьей с Непомнящим: «Чувствую себя идиотом. Не выиграть в такой позиции – просто невероятно»