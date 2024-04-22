Форму Непомнящего на турнире претендентов назвали неоптимальной

Президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП), бывший претендент на звание чемпиона мира Сергей Карякин оценил выступление соотечественника Яна Непомнящего на турнире в Торонто. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что Ян был не в оптимальной форме.

«Мне кажется, Ян в целом, как это ни странно, был не до конца в оптимальной форме. И он боролся поначалу, когда он выиграл пару партий, казалось, что все отлично. Но потом он просел, у него было несколько абсолютно проигранных позиций, в которых соперники просто чудом его амнистировали. То есть глобально, по качеству игры Ян был объективно слабее, чем Гукеш, — но это не только Яна касается. Когда человек проводит такой блестящий турнир, с ним сложно конкурировать. Ян, на самом деле, молодец с точки зрения того, что он боролся, использовал все свои шансы и в каждой партии старался набирать максимальное количество очков. Но Гукеш действительно был более стабильным», — констатировал Карякин.

В 14-м туре российский гроссмейстер сыграл вничью против американца Фабиано Каруаны. По ходу встречи Каруана имел весомое преимущество и мог воспользоваться многочисленными ошибками Непомнящего, одержав тем самым победу и выйдя на первое место по итогам турнира, но довольствовался лишь 0,5 балла по итогам игры, которые не позволили ему отобраться в матч за первенство мира.

По итогам турнира претендентов сильнейшим стал индиец Гукеш Доммараджу. По итогам 14 туров спортсмен набрал 9 очков и единолично занял первое место, сумев отобраться на матч против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня без тай-брейка. Второе место поделили между собой Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура — они набрали по 8,5 балла.