Стали известны даты проведения матча за мировую шахматную корону

Генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский анонсировал в своих социальных сетях даты проведения матча за мировую шахматную корону.

«Матч пройдет с 20 ноября по 15 декабря этого года», — написал Сутовский в своих соцсетях.

Напомним, звание чемпиона мира между собой разыграют действующий обладатель этого титула китаец Дин Лижэнь и победитель турнира претендентов — 2024, который с 3 по 22 апреля проходил в Торонто (Канада), Гукеш Доммараджу из Индии.

В ночь с 21 на 22 апреля Гукеш стал победителем турнира, сыграв вничью с Хикару Накамуру (США), который отставал от него на пол-очка. В параллельной партии за право принять участие в тай-брейке вместе с шахматистом из Индии сражались россиянин Ян Непомнящий и американец Фабиано Каруана. Гроссмейстеры зафиксировали вничью, из-за чего Доммараджу стал единоличным лидером турнира, опередив остальных игроков на 0.5 очка.