Крамник стал кандидатом на включение во Всемирный зал шахматный славы

Международная шахматная федерация (FIDE) утвердила российского гроссмейстера, 14‑го чемпиона мира Владимира Крамника в качестве кандидата во Всемирный зал шахматный славы в 2024 году, сообщается на сайте FIDE.

Также в этом году в зал славы могут попасть советские шахматисты Ефим Геллер и Лев Полугаевский.

Крамнику 48 лет, он являлся чемпионом мира по классическим шахматам с 2000 по 2006 год. В 2007 году он уступил мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.

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