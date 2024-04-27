FIDE увеличит призовой фонд матча за титул чемпиона мира

Минимальный призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам 2024 года должен составить $ 2,5 млн, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

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Сегодня, 27 апреля, FIDE объявила о запуске кампании на право проведения матча. Согласно требованиям, опубликованным федерацией, минимальный бюджет мероприятия должен составлять $ 8,5 млн, минимальный призовой фонд — $2,5 млн. Взнос FIDE — $1,1 млн.

Отметим, призовой фонд вырос на $ 500 тыс. по сравнению с 2023 годом. Матч должен продлиться до 25 дней, регламент проведения матча нужно утвердить до 1 июля.

Напомним, матч за титул чемпиона мира пройдёт с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Китаец Дин Лижэнь будет защищать титул в поединке с представителем Индии Гукешем Доммараджу, который на прошлой неделе выиграл Турнир претендентов‑2024, проходивший в Торонто (Канада).