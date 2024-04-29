Ян Непомнящий — об итогах турнира претендентов: многое решили партии с Абасовым

Двукратный вице-чемпион мира, российский шахматист Ян Непомнящий подвёл итоги Турнира претендентов — 2024, который с 3 по 23 апреля проходил в Торонто (Канада).

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«В целом моих очков хватило бы для первого места на аналогичном турнире в Мадриде два года назад. Но здесь вмешалось несколько факторов. Во-первых, Ниджат Абасов сыграл даже хуже, чем предполагал его рейтинг. Алиреза Фируджа играл не так плохо, но, к сожалению, он всегда играл до результата. Его ничья не устраивала, потому что ему было всё равно — ничья это или поражение. Конечно, многое решили партии с Абасовым. А мне просто не повезло, что он со мной выдал свою лучшую партию», — сказал Непомнящий в видео в своих социальных сетях.

Напомним, Ян Непомнящий до последнего боролся за возможность победить на турнире претендентов. Для этого в финальной партии он должен был победить Каруану, с которым имел одинаковое количество очков. Однако россиянин и американец сыграли вничью, из-за чего единоличным лидером и победителем Турнира претендентов — 2024 стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии.