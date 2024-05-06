Карякин оценил уровень молодых шахматистов в России

Сергей Карякин заявил, что пока не видит смены себе и Яну Непомнящему в шахматах.

В апреле Непомнящий занял третье место на турнире претендентов в Торонто и не смог отобраться на матч за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня. За шахматную корону сыграет индиец Гукеш Доммараджу.