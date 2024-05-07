Самые яркие победы женщин-шахматисток над мужчинами

Юдит Полгар, Хоу Ифань, Александра Костенюк — все они ставили в тупик мужчин, которые вроде бы должны были играть сильнее.

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Известный югославский журналист Димитрие Белица любил рассказывать одну историю. Как-то раз в беседе с ним американский гений, будущий чемпион мира Бобби Фишер, скептически относившийся к успехам прекрасного пола за шахматной доской, сказал: «Я любой женщине могу дать фору – фигуру и ход, даже советской чемпионке Ноне Гаприндашвили дал бы вперёд коня...» Вскоре после этого Белица повстречал легендарного Михаила Таля и напрямую спросил: «Может ли Бобби выиграть у Гаприндашвили без коня? Он готов спорить на £ 100, что победит!» Таль рассмеялся и ответил: «Фишер есть Фишер, но конь есть конь!»

Времена Фишера давно прошли, и в любом турнире победа сильной шахматистки над сильным гроссмейстером-мужчиной – давно не редкость. Например, в эти дни на супертурнире в Швеции чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь финишировала с результатом 3,5 из 7, обыграв титулованного украинца Антона Коробова и немца Винсента Каймера – уже почти элитного гроссмейстера и одного из лидеров нового поколения вундеркиндов. Что говорить, если выигравший турнир Нодирбек Абдусатторов – один из лидеров мирового рейтинг-листа – сыграл с ней вничью!

А вот россиянин Петр Свидлер сумел чемпионку обыграть. Друзья Петра Вениаминовича любят в шутку говорить, что до свадьбы (а наш прославленный гроссмейстер уже давно в счастливом браке) он играл с шахматистками неудачно, а после – начал обыгрывать под ноль!

Конечно, успешное выступление Цзюй Вэньцзюнь – далеко не единичное в практике современных шахмат. Но в целом в ряду неожиданных выигрышей женщин у мужчин в шахматы можно выделить самые известные.

Пошутил и поплатился

Первая чемпионка мира Вера Менчик ещё сотню лет тому назад не только сражалась на равных с мужчинами, но и регулярно принимала участие в крупных состязаниях, порой нанося чувствительные уколы лучшим игрокам того времени. Перед турниром в Карлсбаде в 1929 году венский мастер Альфред Беккер предложил учредить «клуб Веры Менчик», куда входили бы проигравшие ей мужчины. По иронии судьбы уже в Карлсбаде первым членом клуба стал сам Беккер. Позднее в «клуб» вошли и будущий чемпион мира голландец Макс Эйве, и многократный участник турниров претендентов Самуэль Решевский. Причем Эйве вообще остался в минусе по итогам всех своих партий с Менчик! В этом есть своя логика, ведь у Эйве и Менчик был общий тренер – венгерский гроссмейстер Геза Мароци.

Волну нового интереса к женским шахматам вызвали успехи представительниц грузинской школы: Ноны Гаприндашвили и Майи Чибурданидзе. Нона Терентьевна сделала ничьи с чемпионом мира Михаилом Талем, игроками сборной СССР Паулем Кересом и Ефимом Геллером, а после триумфа на открытом чемпионате США 1977 года первой в истории удостоилась звания мужского гроссмейстера.

Результаты того турнира шокировали американскую публику: советская шахматистка обошла пару десятков сильных гроссмейстеров. А вскоре вообще нанесла поражение шведу Ульфу Андерсену, который возглавлял сборную мира на «Матче века» со сборной СССР в 1984 году!

Не просто побеждала, а громила!

Для Майи Чибурданидзе победы над мужчинами-гроссмейстерами и вовсе стали делом привычным. В какой-то момент новая шахматная королева почти полностью переключилась на игру в мужских соревнованиях, делая исключения только для матчей за мировую корону и выступлений за советскую сборную. Чибурданидзе играла в Первых лигах чемпионатов СССР, супертурнирах в Линаресе и Дортмунде, а её рейтинг достигал 2560 пунктов Эло, по тем временам – в топ-50 лучших игроков мира. Её эффектные победы белыми в сицилианской защите хорошо известны эрудированному отечественному читателю: она не просто побеждала, а в каждой второй партии ставила мат с каскадом жертв. На Западе наибольший восторг вызвала комбинация Майи против претендента в чемпионском матче 1993-го.

Это было неожиданно! Англичанин Найджел Шорт только-только прервал великое противостояние Гарри Каспарова* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включён в перечень террористов и экстремистов. – Прим. «Чемпионата») и Анатолия Карпова, выиграв у второго из великих «Ка» и выйдя на чемпионский матч с первым. А тут его буквально разгромила шахматистка, пусть и лучшая!

В 1991 году доминация грузинских шахматисток внезапно закончилась – турнир претенденток, а затем и матч на мировое первенство выиграла китаянка Се Цзюнь. Жизнь легендарной восточной шахматистки полна загадок. Она появилась в 80-е фактически из ниоткуда, а затем бросила шахматы в расцвете сил, вскоре после победы в нокаут-чемпионате мира 2000 года и блестящих выступлений в нескольких мужских круговых турнирах. После этого она лишь изредка играла во внутренних китайских соревнованиях. А в 1999 году сенсационно разгромила Виктора Корчного – легендарного соперника Анатолия Карпова и антигероя культового фильма «Чемпион мира».

Чемпионка из ниоткуда

Впрочем, сравниться с младшей сестрой из легендарной семьи Полгар пока не может ни одна из шахматисток. Юдит никогда не боролась за женскую корону, поскольку ей это было неинтересно. Зато среди мужчин венгерка долгие годы имела твёрдую прописку в десятке лучших, выиграла внушительное количество супертурниров, играла в соревнованиях на первенство мира. И только немногие гроссмейстеры экстра-класса не испытали горечь поражения от Юдит. Не избежал сей участи и сам Гарри Каспаров*.

На третьем и пока последнем Матче века в Москве (2002) сборная России, возглавляемая чемпионами мира Гарри Каспаровым*, Владимиром Крамником и Анатолием Карповым, потерпела поражение от сборной мира. И не последнюю роль здесь сыграл тот факт, что Полгар буквально растерзала Каспарова* – тот не смог оправиться до конца турнира и сыграл неудачно.

12-я чемпионка мира Александра Костенюк – одна из немногих современных шахматисток, имеющая внушительный «послужной список» побед над представителями сильного пола. Например, на чемпионате мира по блицу 2009 года Александра обыграла чемпионов мира Магнуса Карлсена, Виши Ананда, Вугара Гашимова, Александра Морозевича, Александра Грищука и Левона Ароняна – и всё это в одном турнире! Фантастика!

XXI век подарил миру новую чемпионку мира из Поднебесной — девочку-вундеркинда по имени Хоу Ифань. Хоу несколько раз брала женскую корону, и играть с женщинами ей стало неинтересно. После этого она регулярно и достойно выступала в мужских турнирах: обыгрывала Аниша Гири и многих других элитных гроссмейстеров. Побеждала она, кстати, и Юдит Полгар, и недаром тогда ходили слухи об организации матча «лучших женщин всех времён и народов», но Юдит в итоге закончила карьеру, а Хоу Ифань отошла от шахмат ради учёбы в престижном университете.

В России живёт ещё одна гроза мужчин-шахматистов – многократная чемпионка страны и чемпионка мира по блицу Валентина Гунина. В декабре 2016 года Валентина сенсационно выиграла крупный рапид-турнир в Лондоне, опередив полсотни мужских гроссмейстеров. Валентина тогда набрала почти невероятные 9 очков из 10, показав перформанс свыше 2800: под её ударами пали гроссмейстеры Джон Нанн, Илья Смирин, Эдуардо Итурризага, Давид Хауэлл, Люк МакШейн. А уж число сильных российских гроссмейстеров, которых обыгрывала Валентина, не поддаётся исчислению.