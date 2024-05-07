Непомнящий и Карлсен выступят в одной команде на ЧМ по рапиду и блицу

Сегодня, 7 мая, стали известны даты и место проведения командного чемпионата мира по рапиду и блицу. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о проведении этого соревнования в Астане (Казахстан) в период с 1 по 6 августа 2024 года.

Также ФИДЕ сообщила, что 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен усилит действующих чемпионов — команду WR Chess, в составе которой выступает двукратный вице-чемпион мира российский шахматист Ян Непомнящий.

Напомним, недавно ФИДЕ объявила даты другого важного соревнования сезона — матча за звание чемпиона мира, в котором сойдутся 17-летний гроссмейстер Гукеш Доммараджу и китайский гроссмейстер, 17-й чемпион мира Дин Лижэнь. Матч пройдёт с 20 ноября по 15 декабря этого года.