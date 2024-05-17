Непомнящий: скоро матч за шахматную корону реформируют

Матч за шахматную корону ждет реформа в ближайшие 10 лет, так как его необходимо сделать более телевизионным. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

© РИА Новости

"В ближайшие год-два - нет, лет за 10 что-то поменяется, не сомневаюсь, - сказал Непомнящий. - Какое-то ускорение контроля, попытка стать более телевизионным видом. Если шахматный матч на первенство мира идет часов пять - смотреть тяжело. Со мной и другими игроками уже неоднократно советовались - что можно поменять? Чувствуется огромное желание уйти в сторону телеформата, который не предполагает классические шахматы в нынешнем виде". "Второй момент - классика со временем будет убита теоретическими изысканиями. Сегодня самостоятельная игра начинается иногда с 30-го хода, все, что раньше, - проанализировано и изучено. Если хватает памяти и трудолюбия, в дебюте ты неуязвим. Компьютеры очень многое просчитали, хотя и не как в шашках в начале 90-х, там с какого-то момента пришли к жеребьевке дебютов. Жеребьевка дебютов нам пока не грозит, но мы от нее не так уж далеко. Как вариант - есть фишеровские шахматы, жеребьевка стартовой позиции, тоже способ уйти от теории, получать удовольствие от игры, а не приходить как на экзамен", - добавил он.

Непомнящий порассуждал на тему совмещения форматов в матче за звание чемпиона мира.

"Можно определять сильнейшего по многоборью, это будет забавно, но уже другой формат. Пусть победит самый универсальный солдат. Но есть 150-летняя традиция розыгрыша звания сильнейшего шахматиста. Она предполагает только классику", - отметил шахматист. "Важно унифицировать контроль времени во всех турнирах, но такой, чтобы партия длилась максимум четыре с половиной часа, а не семь. Мне очень нравится классика, но она, увы, плохо подходит для телеформата, это факт. Раз в год глянуть можно, а на длинной дистанции не захватывает дух. Мало событий, ждешь три-четыре часа, дальше цейтнот - и зачастую лишь тогда начинается "экшн", - заключил Непомнящий.

Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. В случае равенства очков победитель определяется на тай-брейке. На тай-брейке партии проходят с укороченным контролем времени.