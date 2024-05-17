Непомнящий заявил, что матч за шахматную корону реформируют

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий рассказал, что матч за шахматную корону ждет реформа в ближайшее десятилетие в связи с тем, что его нужно сделать более телевизионным.

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«В ближайшие год-два — нет, лет за 10 что-то поменяется, не сомневаюсь. Какое-то ускорение контроля, попытка стать более телевизионным видом. Если шахматный матч на первенство мира идет часов пять — смотреть тяжело. Со мной и другими игроками уже неоднократно советовались — что можно поменять? Чувствуется огромное желание уйти в сторону телеформата, который не предполагает классические шахматы в нынешнем виде. Второй момент — классика со временем будет убита теоретическими изысканиями. Сегодня самостоятельная игра начинается иногда с 30-го хода, всё, что раньше, — проанализировано и изучено. Если хватает памяти и трудолюбия, в дебюте ты неуязвим. Компьютеры очень многое просчитали, хотя и не как в шашках в начале 90-х, там с какого-то момента пришли к жеребьевке дебютов. Жеребьевка дебютов нам пока не грозит, но мы от неё не так уж далеко. Как вариант — есть фишеровские шахматы, жеребьевка стартовой позиции, тоже способ уйти от теории, получать удовольствие от игры, а не приходить как на экзамен. Важно унифицировать контроль времени во всех турнирах, но такой, чтобы партия длилась максимум четыре с половиной часа, а не семь. Мне очень нравится классика, но она, увы, плохо подходит для телеформата, это факт. Раз в год глянуть можно, а на длинной дистанции не захватывает дух. Мало событий, ждешь три-четыре часа, дальше цейтнот — и зачастую лишь тогда начинается «экшн», — привозит слова Немпомнящего «Спорт-Экспресс».

Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.