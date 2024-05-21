В Москве пройдет Четвертый Международный турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров «Шахматные звезды 4.0»

С 26 июня по 2 июля в Москве состоится четвертый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 4.0» с общим призовым фондом 15 000 000 рублей. Главной площадкой соревнований в этом году станет зал Crystal Ballroom в башне OKO, ММДЦ «Москва-Сити».

© Пресс-служба турнира

«Шахматные звезды» — один из самых крупных и популярных международных турниров по шахматам последних лет. Проект продолжает развиваться: в качестве новых участников турнира приглашаются известные мировые гроссмейстеры, а молодым спортсменам предоставляется возможность заявить о себе на весь мир.

Среди выдающихся гроссмейстеров нового турнира – титулованные игроки из разных стран мира: России, Китая, Азербайджана, Индии и Ирана: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Амин Табатабаи, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Раунак Садхвани, Хоу Ифань, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина.

Сергей Карякин, Россия – один из самых титулованных шахматистов современности. Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, победитель кубка мира (2012). Двукратный чемпион мира в составе сборной России (2013 и 2019). Первый шахматист, который четырежды выходил в полуфинал Кубка мира.

Теймур Раджабов, Азербайджан — один из сильнейших шахматистов мира. Полуфиналист Чемпионата мира 2004 года. Трёхкратный чемпион Европы (2009, 2013, 2017) командного чемпионата в составе сборной Азербайджана. Обладатель Кубка мира 2019 года.

Амин Табатабаи, Иран – иранский шахматист, гроссмейстер. В 2019 году выиграл турнир Biel Master. Четвертьфиналист Кубка Мира в Сочи в 2021 году. В марте 2024 года стал победителем турнира «Аэрофлот Опен».

Владислав Артемьев, Россия – один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира, победитель командного чемпионата мира в составе команды России, Чемпион Европы (2019), победитель первенства России и высшей лиги чемпионата России. Победитель международного Кубка ВЭФ по шахматам во Владивостоке. Победитель Суперфинала чемпионата России по шахматам (2023). Двукратный победитель турнира «Шахматные звезды».

Евгений Томашевский, Россия – российский шахматист, гроссмейстер. Чемпион Европы. Двукратный чемпион России. Победитель командного чемпионата мира и Европы в составе команды России. Заслуженный мастер спорта России.

Раунак Садхвани, Индия – гроссмейстер из Индии. Серебряный призер всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Индии. Чемпион мира по рапиду среди юниоров 2023.

Хоу Ифань, Китай — гроссмейстер, четырехкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин и вторая по рейтингу шахматистка всех времен. Шахматный вундеркинд, самая молодая шахматистка, завоевавшая звание гроссмейстера в возрасте 14 лет.

Александра Горячкина, Россия – российская шахматистка, гроссмейстер, вице-чемпионка мира по шахматам, двукратная чемпионка мира в составе сборной России, трёхкратная чемпионка Европы в составе сборной России, трехкратная победительница женского суперфинала России. Победительница Кубка Мира ФИДЕ среди женщин (2023).

Екатерина Лагно, Россия – российская шахматистка, гроссмейстер. Двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам, вице-чемпионка Европы по блицу, претендентка на звание чемпионки мира 2024 года.

Валентина Гунина, Россия – российская шахматистка, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России. Пятикратная чемпионка России (2011, 2013, 2014, 2021, 2022). Первая в истории трёхкратная чемпионка Европы (2012, 2014, 2018). Двукратная чемпионка мира по блицу.

В рамках проекта «Шахматные звезды» особое внимание уделяется работе с молодым поколением шахматистов и поддержке шахматных звезд будущего. Миссия турнира — поддержка российских шахматистов, популяризация интеллектуального спорта и развитие молодого поколения игроков в шахматы. Впервые в истории турнира отборочные этапы для детей пройдут в разных городах: Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Сотня финалистов примет участие в турнире «Шахматные звезды»: дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях (до 9 лет; до 11 лет; до 13 лет; до 15 лет).

Победителям отборочных из других городов будет оплачен перелет и проживание на время турнира. Расписание детских отборочных туров:

25 мая – Санкт-Петербург, ТРЦ «Радуга»

1 июня – Москва, ТРЦ «Ривьера»

8 июня – Сочи, Роза Хутор Radisson Park Inn

15 июня – Москва, ТРК VEGAS Кунцево

22 июня – Москва, ТРК VEGAS Каширское

Торжественное открытие турнира состоится 26 июня в ресторане Peach, где пройдет официальная жеребьевка. С 27 июня начнутся соревнования спортсменов. Зрители смогут наблюдать за ходом турнира на главной площадке соревнований, в зале Crystal Ballroom в башне OKО в Москва-Сити, или следить за шахматными партиями онлайн. Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий — для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке: https://chessstars.ru. Торжественное закрытие турнира состоится 2 июля в ресторане Zafferano Loft.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступит Сергей Шипов. Детские партии прокомментирует Мария Фоминых.

«С каждым годом турнир «Шахматные звезды» становится всё масштабнее, а его значение для международного развития шахматного спорта – всё больше. Всего несколько лет назад сложно было представить, что любой начинающий спортсмен сможет сразиться с гроссмейстерами мирового уровня. «Шахматные звезды» дают такую возможность: мы открываем новых звезд интеллектуального спорта, поддерживаем уже состоявшихся шахматистов и приобщаем миллионы зрителей к этой увлекательной игре. Уверен, что новый турнир станет еще более зрелищным и интересным для всех», – отмечает генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

Организаторы и партнеры турнира:

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 4.0» – компания «Новые шахматы». Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Специальный партнер турнира — Госкорпорация «Росатом». Официальный партнер турнира – Педагогический шахматный союз.

Генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Международный турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 2022 года. Победителем первых соревнований стал гроссмейстер из России Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин. По итогам турнира «Шахматные звезды 3.0» первое место вновь занял Владислав Артемьев.

Официальный сайт турнира. Адрес проведения: зал Crystal Ballroom в башне OKO, ММДЦ «Москва-Сити».