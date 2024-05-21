Международный турнир «Шахматные звезды 4.0». Детские отборочные этапы

С 26 июня по 2 июля в Москве пройдет Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 4.0» при участии известных мировых гроссмейстеров из России, Азербайджана, Китая, Индии и Испании. Общий призовой фонд турнира – 15 000 000 рублей. В рамках турнира традиционно проходят детские отборочные этапы с целью воспитания и поддержки шахматных звезд будущего.

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С каждым новым турниром проект приобретает все больший масштаб. На этот раз, впервые в истории «Шахматных звезд» отборочные этапы проходят в разных городах России: Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Талантливые дети из регионов страны получат уникальную возможность принять участие в крупном турнире международного уровня, выиграть ценные призы, а сильнейшие игроки – сыграть в финальном туре вместе с лучшими мировыми гроссмейстерами. Победителям отборочных из других городов будет оплачен перелет и проживание на время турнира.

По итогам детских туров более 100 человек примут участие в «Шахматных звездах 4.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 15 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин – блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.

Категории участников

мальчики и девочки до 9 лет – 34 места

мальчики и девочки до 11 лет – 30 мест

юноши и девушки до 13 лет – 20 мест

юноши и девушки до 15 лет – 16 мест

Расписание отборочных туров

25 мая – Санкт- Петербург, ТРЦ «Радуга»

1 июня – Москва, ТРЦ «Ривьера»

8 июня – Сочи, Роза Хутор Radisson Park Inn

15 июня - Москва, ТРК VEGAS Кунцево

22 июня – Москва, ТРК VEGAS Каширское

Участие в детских отборочных турнирах платное. Зарегистрироваться и оплатить взнос можно на сайте.

Организаторы и партнеры турнира:

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 4.0» – компания «Новые шахматы». Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Специальный партнер турнира — Госкорпорация «Росатом». Официальный партнер турнира – Педагогический шахматный союз.

Официальное информационное агентство – РИА Новости Спорт, генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Международный турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 2022 года. Победителем первых соревнований стал гроссмейстер из России Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин. По итогам турнира «Шахматные звезды 3.0» первое место вновь занял Владислав Артемьев. Среди гроссмейстеров нового турнира – титулованные игроки из разных стран мира: России, Китая, Азербайджана, Индии и Ирана: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Амин Табатабаи, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Раунак Садхвани, Хоу Ифань, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина.

Официальный сайт турнира. Адрес проведения: зал Crystal Ballroom в башне OKKO, ММДЦ «Москва-Сити».