Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории РФ

Иван Землянский в возрасте 13 лет и восьми месяцев стал самым молодым гроссмейстером в истории России. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Федерацию шахмат РФ.

© Федерация шахмат России

Необходимую норму для получения звания гроссмейстера Землянский выполнил во время турнира в Шардже в ОАЭ, который прошел 21 мая. В восьми турах он набрал пять очков, в том числе выиграв партии у представителей представителей Индии Абхиджита Гупты (183-й в рейтинге FIDE) и Адитьи Миттала (172), а также у представляющего Словению Владимира Федосеева (36).

До этого титул самого молодого гроссмейстера в истории России принадлежал Анишу Гири. Ему присвоили это звание в возрасте 14 лет и семи месяцев. В настоящее время он выступает на турнирах за Нидерланды.

В мире титул самого молодого гроссмейстера занимает Абхиманью Мишра из США. Он получил это звание в 2021 году в возрасте 12 лет, четырех месяцев и 25 дней. Землянский в Шардже сыграл с ним вничью.