Карякин резко отреагировал на непопадание в сборную России на Игры БРИКС

Российский гроссмейстер Сергей Карякин резко отреагировал на своё непопадание в сборную России на Игры БРИКС

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«Всё же постараюсь объяснить более развёрнуто. Итак, Федерация шахмат России организовывает турнир на Играх БРИКС в Казани. Задача номер один — чтобы я не играл, задача номер два — выставить меня в неприглядном свете! Помните, в прошлый раз, когда ФШР было выгодно, они позвали меня играть турнир в Китае в самый последний момент, зная, что я не смогу сыграть, так как уже подтвердил своё участие в «Шахматных Звёздах»? И после моего отказа Федерация раздула шумиху, что я якобы отказался защищать честь страны. Теперь ситуация иная: играть я хочу и готов! Но, конечно, нужно придумать причину, чтобы меня не позвать! Не найдя ничего лучшего, теперь говорят, что я якобы нахожусь не в оптимальной форме. А судьи кто? Давайте посмотрим на Андрея Есипенко, который только что завершил в Шардже один из худших турниров в своей жизни, потеряв 26 пунктов рейтинга! Это оптимальная форма?! Где эти критерии, и кто их устанавливает? Или всё же задача от начальства, заключающаяся в том, чтобы не брать Карякина в команду любой ценой, должна быть реализована вне зависимости от таких пустяков)))?» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

Шахматный турнир пройдёт с 17 по 22 июня. Спортсмены разыграют шесть комплектов медалей — в быстрых шахматах и блице в личном и командном (смешанные пары) зачётах.