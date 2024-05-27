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Магнус Карлсен больше не считает Дин Лижэня соперником, что сказал бывший чемпион мира о нынешнем

Турнир в Ставангере даст окончательный ответ на вопрос о возможностях Дин Лижэня.

Магнус Карлсен больше не считает чемпиона мира соперником
© Чемпионат.com

В Норвегии стартует крутейший турнир по классическим шахматам с участием двух последних чемпионов мира – Магнуса Карлсена и Дин Лижэня. И этот турнир, похоже, должен дать ответ на вопрос о том, на что способен китайский гроссмейстер после матча-боевика с Яном Непомнящим. Карлсен скептически оценил возможности чемпиона.

Норвежский супергроссмейстер, добровольно освободив титул чемпиона мира, очень активно играет в турнирах по всем разновидностям шахмат и практически во всех одерживает победу. Если Карлсен сейчас и не в пиковой форме в своей карьере, то близок к ней. Он даже от традиционных шахмат не отказывается – в Ставангере шесть участников сыграют с классическим контролем времени. Правда, ничьих не будет. В случае ничьей в основное время будет сыгран армагеддон, так что победитель в любом случае определится.

Состав участников – запредельно крутой: Карлсен, чемпион мира Дин Лижэнь, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа и Рамешбабу Прагнанандха. Не хватает, правда, Яна Непомнящего и Гукеша Доммараджу. Они отлично бы вписались вместо Фируджи и Рамешбабу. Всё-таки победители трёх последних турниров претендентов покруче распиаренного иранца из Франции и индийца, который пока больших побед не добивался.

Но главное на турнире – участие Магнуса Карлсена и Дин Лижэня. Норвежец демонстрирует свою силу и мощь постоянно, китаец же, чудесным образом выигравший чемпионский матч у Непомнящего, пропал не только из шахматного медиаполя, а вообще пропал. Нет, он сыграл три турнира, но выглядел просто беспомощно. Говорили, что новый чемпион мира попал в психиатрическую клинику.

Турнир в Ставангере станет для Дин Лижэня проверкой на прочность. За год, прошедший с момента победы в Астане, про китайца многие говорили, что «царь-то ненастоящий!». Тот же Фируджа вообще заявил, что такого чемпиона не составляет труда обыграть. Теперь своё мнение о возможностях Дин Лижэня высказал и его предшественник.

«Я боюсь, что Дин Лижэнь сломлен навсегда. С момента чемпионства он плохо выглядел в тех турнирах, в которых принимал участие. Я надеюсь, что он вернётся на свой уровень, но совсем не уверен в этом. То, что случилось с ним после чемпионского матча, показывает, насколько тяжёлым является это соревнование. Прошло уже больше года, но никаких признаков восстановления нет», — сказал Карлсен.«Он пытался изложить правду и сказал то, что чувствует. После чемпионского матча мне действительно было очень тяжело, поначалу я был измотан. Потом я заболел. Сейчас могу сказать, что вылечился от болезни, но всё же моя сила не вернулась на прежний уровень», — отреагировал Дин Лижэнь.

Китаец добавил, что его цель на турнире в Ставангере – не стать последним. Достойная задача для действующего чемпиона мира. Что касается Карлсена, то он ещё до старта турнира заявил, что «было бы классно победить дома».

Шахматы
Дин Лижэнь
Хикару Накамура
Фабиано Каруана
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий