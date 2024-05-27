Международный турнир «Шахматные звезды 4.0». Детские отборочные этапы: итоги первого тура

С 26 июня по 2 июля в Москве состоится четвертый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 4.0» при участии мировых гроссмейстеров из России, Китая, Азербайджана, Индии и Ирана. Главной площадкой соревнований в этом году станет зал Crystal Ballroom в «Москва-Сити». В рамках турнира проходят детские отборочные этапы с целью воспитания и поддержки шахматных звезд будущего.

© Пресс-служба турнира «Шахматные звезды 4.0»

Впервые в истории турнира отборочные туры для детей проходят в разных городах: Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Сотня финалистов примет участие в турнире «Шахматные звезды», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. Победителям отборочных из других городов будет оплачен перелет и проживание на время турнира.

25 мая состоялся первый отборочный тур в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие 100 юных шахматистов, среди которых были определены 24 сильнейших игрока. В группе до 11 лет на первом месте оказались Айдан Гафуров и Александра Сегодняева. Победители в группе до 9 лет – Тимофей Ковалев и Мариана Бестужая, в группе до 13 лет – Мирослав Батурин-Виноградов и Ульяна Артамонова. В группе до 17 лет первые места заняли Алексей Козлов и Ульяна Дудкина. Полный список финалистов всех отборочных туров будет размещен на официальном сайте.

Предстоящие отборочные туры:

1 июня – Москва, ТРЦ «Ривьера»

8 июня – Сочи, Роза Хутор Radisson Park Inn

15 июня – Москва, ТРК VEGAS Кунцево

22 июня – Москва, ТРК VEGAS Каширское

По итогам отборочных туров более 100 финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды 4.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 17 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин – блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.

Общий призовой фонд турнира – 15 000 000 рублей.

Организаторы и партнеры турнира:

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 4.0» – компания «Новые шахматы». Генеральный партнер турнира – «Тинькофф».

Специальный партнер турнира — Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» – глобальный лидер атомной индустрии, развивающий низкоуглеродную генерацию, ядерную медицину, цифровые продукты и, прежде всего, человеческий потенциал.

Официальный партнер турнира – Педагогический шахматный союз.

Генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Партнер турнира – Crocus Fitness – международная сеть фитнес-клубов премиум-класса. Просторные бассейны, суперпрофессиональный тренерский состав, инновационное фитнес-оборудование, многофункциональные зоны отдыха и роскошные интерьеры. Присоединяйся к лучшим в мире спорта и фитнеса! Crocus Fitness – ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ!

Международный турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 2022 года. Победителем первых соревнований стал гроссмейстер из России Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин. По итогам турнира «Шахматные звезды 3.0» первое место вновь занял Владислав Артемьев.