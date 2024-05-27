Карлсен в армагеддоне победил Дина Лижэня в 1-м туре Norway Chess – 2024

В Ставангере (Норвегия) завершился первый тур престижного турнира по классическим шахматам Norway Chess – 2024.

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Состав участников Norway Chess – 2024:

По итогам первого тура Карлсен, Накамура и Прагнанандха выиграли в армагеддонах, получив 1,5 очка в свой акти. Дин, Каруана и Фируджа, в свою очередь, заработали по одному баллу.

Отдельно отметим встречу 16-го чемпиона мира Карлсена с Лижэнем. Чемпионы сыграли быструю ничью в классической партии (14 ходов), а затем Магнус спокойно сделал ничью чёрными в армагеддоне, тем самым получив 1,5 балла.