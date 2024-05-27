Магнус Карлсен в армагеддоне победил Дина Лижэня в 1-м туре Norway Chess – 2024
В Ставангере (Норвегия) завершился первый тур престижного турнира по классическим шахматам Norway Chess – 2024.
Состав участников Norway Chess – 2024:
- Магнус Карлсен (Норвегия);
- Дин Лижэнь (Китай, действующий чемпион мира);
- Хикару Накамура (США);
- Фабиано Каруана (США);
- Алиреза Фируджа (Франция);
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
По итогам первого тура Карлсен, Накамура и Прагнанандха выиграли в армагеддонах, получив 1,5 очка в свой акти. Дин, Каруана и Фируджа, в свою очередь, заработали по одному баллу.
Отдельно отметим встречу 16-го чемпиона мира Карлсена с Лижэнем. Чемпионы сыграли быструю ничью в классической партии (14 ходов), а затем Магнус спокойно сделал ничью чёрными в армагеддоне, тем самым получив 1,5 балла.