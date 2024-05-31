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Сергей Карякин объяснил, почему его исключили из рейтинга FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил «Матч ТВ», почему его исключили из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE).

Сергей Карякин объяснил, почему его исключили из рейтинга FIDE
© Матч ТВ

Россиянин отсутствует в рейтинге FIDE за июнь. В прошлом месяце 34‑летний Карякин был в списке, где занимал 12‑е место.

— У меня не было международных партий в этот период. Это технический момент, который ни на что не влияет. У меня чуть больше года назад была такая ситуация — я не участвовал в турнирах и стал неактивным. Мне нужно сыграть одну партию, чтобы снова оказаться в рейтинге.

— Такие планы есть?

— Именно в классических шахматах пока нет. В быстрых шахматах и блице запланированы турниры.

— У вас есть цель вернуться в рейтинг?

— Я не обращаю внимания на него. Если бы были интересные варианты в плане турниров, я бы сыграл, — сказал Карякин «Матч ТВ».

Шахматы
Сергей Карякин
ФИДЕ