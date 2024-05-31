Сергей Карякин объяснил, почему его исключили из рейтинга FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил «Матч ТВ», почему его исключили из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE).

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Россиянин отсутствует в рейтинге FIDE за июнь. В прошлом месяце 34‑летний Карякин был в списке, где занимал 12‑е место.

— У меня не было международных партий в этот период. Это технический момент, который ни на что не влияет. У меня чуть больше года назад была такая ситуация — я не участвовал в турнирах и стал неактивным. Мне нужно сыграть одну партию, чтобы снова оказаться в рейтинге.

— Такие планы есть?

— Именно в классических шахматах пока нет. В быстрых шахматах и блице запланированы турниры.

— У вас есть цель вернуться в рейтинг?

— Я не обращаю внимания на него. Если бы были интересные варианты в плане турниров, я бы сыграл, — сказал Карякин «Матч ТВ».