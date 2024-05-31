Карякин отреагировал на исключение из рейтинга FIDE

Российский Шахматист Андрей Карякин рассказал, что его исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) является техническим моментом, передает «Матч ТВ».

«У меня не было международных партий в этот период. Нужно сыграть одну партию, чтобы снова оказаться в рейтинг. Есть ли цель вернуться в рейтинг? Я не обращаю внимания на него», — сказал Карякин.

Сергей Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.