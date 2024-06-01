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Непомнящий назвал абсурдной систему отбора на турнир претендентов

Существующая система начисления очков для отбора на шахматный турнир претендентов абсурдна. Такое мнение ТАСС высказал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

Непомнящий назвал абсурдной систему отбора на турнир претендентов
© ТАСС

"Мне кажется, это довольно сырая система. Что касается опен-турниров, то, конечно, надо стимулировать игру в опенах, но, например, есть замечательный турнир "Аэрофлот-опен", где первые несколько фамилий участников узнаваемы, но дальше идет большое число людей не очень сильных. И победа в этом турнире дает очков больше, чем за второе место в турнире претендентов, - сказал Непомнящий. - Победивший в этом году на "Аэрофлот-опен" иранец Амин Табатабаи получил почти 20 очков, Хикару Накамура за дележку второго-четвертого места на турнире претендентов получил 19 с чем-то, я получил 17, Фабиано Каруана - 15. Окей. Уже этого примера достаточно".

"Да, "Аэрофлот-опен" хороший турнир, сильный, конкурентный, но это разный уровень с турниром претендентов. Не значит, что круговики должны выше оцениваться, но нынешняя система уже поэтому абсурдна", - сказал Непомнящий.

В апреле в Канаде прошел турнир претендентов. Его победителем стал 17-летний представитель Индии Доммараджу Гукеш. В матче за мировую шахматную корону он сыграет с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Матч из 14 партий пройдет в 2024 году. До Гукеша турнир претендентов два раза подряд выигрывал Непомнящий. В 2021 году россиянин в матче за звание чемпиона мира уступил норвежцу Магнусу Карлсену, а в 2023 году - Дин Лижэню.

Шахматы
Хикару Накамура
Ян Непомнящий
Аэрофлот