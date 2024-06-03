Международный турнир «Шахматные звезды 4.0». Детские отборочные этапы: итоги второго тура

С 26 июня по 2 июля в Москве состоится четвертый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 4.0» при участии мировых гроссмейстеров из России, Китая, Азербайджана, Индии и Ирана. Главной площадкой соревнований в этом году станет зал Crystal Ballroom в «Москва-Сити». В рамках турнира проходят детские отборочные этапы с целью воспитания и поддержки шахматных звезд будущего.

© Пресс-служба турнира

Впервые в истории турнира отборочные туры для детей проходят в разных городах: Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Сотня финалистов примет участие в турнире «Шахматные звезды», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. Победителям отборочных из других городов будет оплачен перелет и проживание на время турнира.

1 июня, в День защиты детей, состоялся второй отборочный тур в московском ТРЦ «Ривьера». В нем приняли участие более 200 юных шахматистов, среди которых были определены 24 сильнейших игрока. Золотые призеры среди мальчиков: Савельев Роман, Кислов Мирон, Теремков Владимир, Корельский Егор. Второе место: Савенков Андрей, Кислый Даниил, Ловаков Егор, Курдагия Александр. Бронзовые призеры: Дахно Клим, Соболев Лев, Борисенков Кирилл, Коломеец Даниэль. Первое место среди девочек: Левгеева Эльзята, Образцова София, Мозолевская Татьяна, Данилина Софья. Серебрянные призеры: Бажутова Ева, Масаева Илиана, Дударева Мария, Захарова Милана. Третье место: Кравченко Варвара, Козелло Василиса, Коробова Полина, Казарян Карина. Полный список финалистов всех отборочных туров размещен на официальном сайте.

Отборочный тур в Москве посетил участник взрослого турнира, известный международный гроссмейстер Сергей Карякин. Шахматист поздравил детей с праздником, пожелал удачи и пообщался с ребятами, сфотографировался со всеми желающими, дал автографы начинающим спортсменам и зрителям отборочного этапа.

Сергей Карякин поприветствовал участников тура вдохновляющим напутствием: «Очень рад отмечать этот замечательный праздник, День защиты детей, в компании таких талантливых и целеустремленных ребят. Поздравляю вас и желаю всем отличной игры и огромной удачи. С нетерпением ждем юных спортсменов в финале этой серии турниров».

Предстоящие отборочные туры:

8 июня – Сочи, Роза Хутор Radisson Park Inn

15 июня – Москва, ТРК VEGAS Кунцево

22 июня – Москва, ТРК VEGAS Каширское

По итогам отборочных туров более 100 финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды 4.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 17 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин – блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.

Общий призовой фонд турнира – 15 000 000 рублей.

Организаторы и партнеры турнира:

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 4.0» – компания «Новые шахматы». Генеральный партнер турнира – Тинькофф. Специальный партнер турнира – Госкорпорация «Росатом» — глобальный многопрофильный холдинг, развивающий низкоуглеродную генерацию, ядерную медицину, цифровые продукты, а также уделяющий большое внимание развитию человеческого потенциала. Официальный партнер турнира – Педагогический шахматный союз.

Генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Партнер турнира – Crocus Fitness – международная сеть фитнес-клубов премиум-класса. Просторные бассейны, суперпрофессиональный тренерский состав, инновационное фитнес-оборудование, многофункциональные зоны отдыха и роскошные интерьеры. Присоединяйся к лучшим в мире спорта и фитнеса! Crocus Fitness – ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ!

Международный турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 2022 года. Победителем первых соревнований стал гроссмейстер из России Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин. По итогам турнира «Шахматные звезды 3.0» первое место вновь занял Владислав Артемьев.