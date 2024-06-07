Последний российский чемпион Крамник бросил вызов «читеру»

Противостояние Крамника и Жоспема в Мадриде уже называют матчем года в шахматах.

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В Мадриде состоится необычный шахматный матч, который многие уже окрестили битвой года. Никаких титулов на кону, но внимание – колоссальное. Экс-чемпион мира россиянин Владимир Крамник сыграет с лучшим шахматистом Мексики Хосе Мартинесом, более известным как Жоспем, одним из сильнейших игроков в блиц на онлайн-турнирах.

В начале 2024 года Крамник, очень болезненно относящийся к мошенникам в шахматах и начавший крестовый поход как против читеров, так и против онлайн-платформ, допускающих такие нарушения, обвинил Жоспема в жульничестве. Это случилось во время титульного вторника – еженедельного турнира на платформе chess.com. Российский шахматист проиграл ему очную партию, после чего написал в соцсетях серию постов о том, что соперник играл странно.

Жоспем, который в 2017-м стал чемпионом мира среди шахматистов, возраст которых не превышал 18 лет, вообще-то, далеко не ноунейм. Он стал гроссмейстером ФИДЕ в 2018-м, сыграл множество турниров, но в последние годы, особенно во время пандемии, когда онлайн-шахматы захватили мир, перебрался в интернет.

Уроженец Перу в долгу перед Крамником не остался и резонно заметил, что он играет в свою силу, как и все остальные, зевает фигуры и допускает ошибки. Команда chess.com после резких слов со стороны российского гроссмейстера отправилась в Мексику, куда Жоспем перебрался из родной страны, и практически в режиме онлайн провела с ним несколько дней, в том числе наблюдая за его игрой на очередном титульном вторнике. Жоспем под прицелом двух своих камер и четырёх камер онлайн-платформы занял второе место, выиграв семь партий подряд. В этом турнире не участвовали шахматисты мировой элиты, но результат один из самых популярных онлайн-гроссмейстеров мира повторил. Крамник, последний на данный момент чемпион мира по шахматам из России, заявил, что ему просто повезло, поскольку соперники допускали ещё более нелепые ошибки, чем сам Жоспем.

Перуанец предложил россиянину решить все вопросы в очном споре за доской, Крамник ответил согласием при условии, что за участниками будет тотальный контроль.

В итоге стороны договорились о трёхдневном матче из 36 блиц-партий, который пройдёт в Мадриде. Формат – 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд за каждый ход. Каждый день соперники будут играть по 12 партий, половину из которых – за доской, половину – за экраном монитора, но находясь при этом в одном помещении. Правда, вопрос, что докажет этот матч при любом исходе, остаётся открытым.

Любители шахмат со всего мира в социальных сетях дружно утверждают, что этот матч будет круче, чем чемпионская битва Дин Лижэня с Гукешем Доммараджу. А стримеры разрываются – что же делать, показывать сшибку Крамника с Жоспемом или последний тур Ставангера, где всё решается? И многие выбрали блиц-турнир в Мадриде.