Глава Федерации шахмат России отреагировал на отстранение со стороны ФИДЕ

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сделал официальное заявление касательно новости об отстранении организации на два года от членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Данное решение комиссия ФИДЕ приняла из-за того, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий РФ.