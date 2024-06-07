Глава Федерации шахмат России отреагировал на отстранение со стороны ФИДЕ

Глава Федерации шахмат России Филатов отреагировал на отстранение со стороны ФИДЕ
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сделал официальное заявление касательно новости об отстранении организации на два года от членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Данное решение комиссия ФИДЕ приняла из-за того, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий РФ.
«Федерация считает, что Этическая комиссия ФИДЕ превысила свои полномочия. Вопрос о полномочиях Этической комиссии будет вынесен на обсуждение Генеральной ассамблеи ФИДЕ, которая состоится в сентябре 2024 года в Будапеште. Генеральная ассамблея является высшим законодательным и исполнительным органом Международной шахматной Федерации. Её решения обязательны для исполнительных и законодательных органов управления ФИДЕ. Федерация шахмат России не нарушала Этического кодекса ФИДЕ. ФШР занимается не политической деятельностью, а развитием шахматного спорта. Мы убеждены, что проведение шахматных турниров, прямая обязанность ФШР, не может быть поводом для введения санкций против ФШР и российских спортсменов. В мире существует большое количество конфликтов, и спорт, в том числе – шахматный, должен существовать вне политики. Задача спортивных федераций – сближать, а не разъединять людей. Именно этим принципом руководствуется Федерация шахмат России в своей деятельности», — приводит слова Филатова пресс-служба ФШР.