FIDE лишила Федерацию шахмат РФ членства

Международная шахматная федерация лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, жалоба на ФШР в FIDE поступила от Украинской шахматной федерации. В итоге организация обвинил российскую федерацию по трем пунктам. Первое касалось связей с лицами, находящимися под международными санкциями — глава FIDE Аркадий Дворкович входит в попечительский совет ФШР, где также находятся Сергей Шойгу, Дмитрий Песков и Сергей Собянин. Второе связано с провидением различных шахматных турниров в Крыму и на новых территориях, а третье — несоблюдением политического нейтралитета.

«ФШР наказывается временным исключением из членства FIDE, включая любое участие в совещаниях и мероприятиях под эгидой организации. Срок исключения составляет два года с момента принятия данного решения. Исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности», — говорится в решении FIDE.



Также под санкции организации попал Дворкович. Ему сделали выговор, обвинив в нарушении этического и дисциплинарного кодекса федерации.

Отмечается, что решение FIDE вступит в силу через 60 дней.