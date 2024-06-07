Песков отреагировал на решение FIDE по России

Россия считает решение FIDE, лишившие Федерацию шахмат России членства в организации на два года, несправедливым, поэтому будет отстаивать свои интересы. Об этом ТАСС заявил председатель попечительского совета Федерации шахмат России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы", - сказал представитель Кремля.



"До сих пор у нас с FIDE были очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идет о недопонимании, которое нам удастся преодолеть", - подчеркнул Песков.



FIDE лишила Федерацию шахмат РФ членства

Ранее в Федерации шахмат России ТАСС сообщили, что в организации на два года. Решение принято комиссией по этике FIDE и связано с тем, что Федерация шахмат России включила в свой состав региональные федерации новых территорий РФ. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.