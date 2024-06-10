Крамник проиграл матч чемпиону из интернета

Жоспем – вне подозрений. А вот российский чемпион мира бесконечно срывался, хотя и небезосновательно.

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Завершился необычный шахматный матч, в котором сошлись 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник и выступающий за Мексику перуанец Хосе Мартинес, более известный как Жоспем, – герой интернет-шахмат, титульных вторников, чемпион мира среди шахматистов не старше 18 лет.

Крамник вроде бы хотел вывести Жоспема на чистую воду. А в итоге матч завершился так, как подавляющее большинство любителей шахмат и ожидало.

Но что и кому доказала эта битва?

Изначально соперники должны были сыграть 18 партий за доской и 18 партий онлайн на крупнейшей платформе chess.com. По 12 блиц-партий в день, шесть вживую и шесть в интернете. Призовой фонд – $ 20 тыс. Всё понятно, всё чётко распланировано. Но гладко было на бумаге. И за доской.

В первый же день соперники не смогли сыграть онлайн. В «живой» части преимущество было у Крамника, который постоянно получал хорошие позиции, но в игре «на секундах» допускал ошибки и делал странные ходы. Тем не менее он вёл в счёте, пусть и с небольшим преимуществом.

А онлайн-часть из-за кучи всяких технических деталей, главными из которых были лаги на платформе chess.com и обновление системы Windows на новых, только что распакованных ноутбуках, не состоялась. После двух партий, одна из которых завершилась вничью, а вторую выиграл Жоспем, российский гроссмейстер отказался продолжать матч на ранее озвученных условиях.

Жоспем, надо отдать ему должное, повёл себя так, как человек, которому нечего бояться и скрывать. Читер бы не стал идти на поводу даже у такой фигуры в мире шахмат, как Крамник. Он согласился в первый день доиграть оставшиеся партии за доской, а затем вообще поменять формат матча.

В итоге результаты онлайн-партий были аннулированы, за доской соперники сыграли 10 партий в первый день и ещё четыре – во второй. Крамник вёл с минимальным преимуществом – 7,5 на 6,5. В последний день соперники сыграли 14 партий онлайн. Всё-таки на платформе chess.com – техническую сторону отладили. И тут Жоспем перекатал чемпиона мира. В итоге 15,5 на 11,5, а результат последней партии учтён не был, поскольку Крамник опять пожаловался на лаги, которые действительно были.

Что показали итоги этого матча?

Крамник в игре за реальной доской даже в свои практически 50 лет переигрывает интернет-звезду. Понимание шахмат у него намного лучше, оценка позиции намного глубже, но, когда счёт на секунды, руки начинают дрожать. В онлайн-шахматах перуанец из Мексики был намного сильнее. Гораздо сильнее, чем Крамник за доской. И это под наблюдением массы камер. Никаких сомнений в его нечестности быть не может.

То, что на платформе chess.com были лаги, видели все, кто наблюдал за матчем. Да и без матча понятно, что ни одна платформа не обходится без каких-то сбоев. Организация такого интересного и привлекающего внимание публики матча – ниже среднего. Можно было более чётко прописать даже регламент перерывов между партиями и действия на случай сбоев.

Пожалуй, самый адекватный комментарий по итогам столь необычного матча дал Левон Аронян, который отметил уважительное поведение Жоспема и подчеркнул: «Уровни в офлайн и онлайн-шахматах могут значительно различаться, а моему поколению не хватает навыков работы с мышкой».