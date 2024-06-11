Смагин предрек раскол в FIDE

Ситуация с лишением Федерации шахмат России (ФШР) членства в Международной шахматной федерации (FIDE) должна благополучно разрешиться, в противном случае в FIDE может произойти раскол. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент ФШР Сергей Смагин.

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7 июня комиссия по этике FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. Решение связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, оно вступит в силу через 60 дней. Также комиссия сделала выговор главе FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР. Позже Дворкович и президент ФШР Андрей Филатов сообщили ТАСС, что подадут апелляции на решения комитета по этике.