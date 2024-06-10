Международный турнир «Шахматные звезды 4.0». Детские отборочные этапы: итоги третьего тура

С 26 июня по 2 июля в Москве состоится четвертый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 4.0» при участии мировых гроссмейстеров из России, Китая, Азербайджана, Индии и Ирана. Главной площадкой соревнований в этом году станет зал Crystal Ballroom в «Москва-Сити». В рамках турнира проходят детские отборочные этапы с целью воспитания и поддержки шахматных звезд будущего.

© Пресс-служба турнира «Шахматные звезды»

Впервые в истории турнира отборочные туры для детей проходят в разных городах: Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Сотня финалистов примет участие в турнире «Шахматные звезды», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. Победителям отборочных из других городов будет оплачен перелет и проживание на время турнира. Первые два тура уже состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.

8 июня в Сочи, в Radisson Park Inn Роза Хутор, состоялся третий отборочный тур, в котором приняли участие более 100 юных шахматистов. Среди них были определены 24 сильнейших игрока. Полный список финалистов всех отборочных туров размещен на официальном сайте.

Предстоящие отборочные туры:

15 июня – Москва, ТРК VEGAS Кунцево

22 июня – Москва, ТРК VEGAS Каширское

По итогам отборочных туров более 100 финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды 4.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 17 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин – блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.

Общий призовой фонд турнира – 15 000 000 рублей.

Организаторы и партнеры турнира

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 4.0» – компания «Новые шахматы». Генеральный партнер турнира – Т-Банк. Специальный партнер турнира – Госкорпорация «Росатом» — глобальный многопрофильный холдинг, развивающий низкоуглеродную генерацию, ядерную медицину, цифровые продукты, а также уделяющий большое внимание развитию человеческого потенциала. Официальный партнер турнира – Педагогический шахматный союз.

Генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, деловой клуб RRCC, газета «Спорт-Экспресс».

Партнер турнира – Crocus Fitness, международная сеть фитнес-клубов премиум-класса. Просторные бассейны, суперпрофессиональный тренерский состав, инновационное фитнес-оборудование, многофункциональные зоны отдыха и роскошные интерьеры. Присоединяйся к лучшим в мире спорта и фитнеса! Crocus Fitness – ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ!

Партнер мероприятия TASSAY – натуральная питьевая вода премиум-класса, созданная самой природой в предгорьях западного Тянь-Шаня. Вода обладает уникальным легким минеральным составом и подходит для ежедневного употребления. Тассай – сила жизни!

Партнер мероприятия NAMQIN – уникальные напитки и снэки премиального качества только из свежих фруктов и орехов солнечного Вьетнама. Когда в городе жара, так хочется чего-то свежего, сочного, тропического. Предлагаем насладиться тропическими вкусами вместе с продуктами бренда Namqin!

Международный турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 2022 года. Победителем первых соревнований стал гроссмейстер из России Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин. По итогам турнира «Шахматные звезды 3.0» первое место вновь занял Владислав Артемьев.

Официальный сайт турнира.

Адрес проведения: зал Crystal Ballroom в башне OKO, ММДЦ «Москва-Сити».