Суперфиналы чемпионатов России по шахматам включены в календарь FIDE

Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин включены в календарь Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает пресс‑служба Федерации шахмат России (ФШР).

Соревнования пройдут в Барнауле с 16 по 29 августа. Турниры заявлены в разделе азиатских соревнований, так как являются квалификационными стартами Кубка мира FIDE.

Из Суперфинала чемпионата России среди мужчин на Кубок мира выходят пять лучших участников, а из женского турнира — три шахматистки.

Ранее президент FIDE Аркадий Дворкович сообщил «Матч ТВ», что ФШР была отстранена международной федерацией, а сам он получил выговор из‑за участия в работе попечительского совета ФШР.