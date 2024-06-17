Непомнящий сыграет с победителем шахматного онлайн-турнира в Югре

Победитель онлайн-турнира среди учреждений Ханты-Мансийского автономного округа, осуществляющих спортивную подготовку по шахматам, сыграет с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Об этом ТАСС сообщили в Федерации шахмат Югры.

"18 июня состоится онлайн-турнир среди учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих спортивную подготовку по шахматам. По итогам турнира с сильнейшим игроком соревнований сыграет гроссмейстер Ян Непомнящий", - отметили в федерации.



Команды-участники будут состоять из пяти человек, а сам турнир пройдет по швейцарской системе в семь туров с контролем времени "три минуты плюс две секунды".