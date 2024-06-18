Россияне выиграли турниры по быстрым шахматам на Играх БРИКС

Россияне Владислав Артемьев и Екатерина Лагно стали победителями турниров по быстрым шахматам на Играх БРИКС. Соревнования прошли в Казани.

Артемьев по итогам девяти туров набрал 7,5 очка. Столько же очков набрали серебряный призер белорус Максим Царук и бронзовый медалист китаец Бай Цзиньши. Артемьев опередил соперников по дополнительным показателям.

Лагно набрала 7,5 очка. Серебряным призером стала китаянка Сун Юйсинь (6,5 очка), опередившая по дополнительным показателям другую россиянку Валентину Гунину.

19 июня на Играх БРИКС шахматисты разыграют медали в блице.