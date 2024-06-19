Шахматист из Уганды рассказал о развитии шахмат в стране
Шахматисты из Уганды уступают мировым лидерам, однако в стране растет сильное поколение детей. Об этом ТАСС рассказал мастер Международной шахматной федерации Харуна Нсубуга.
Нсубуга занял 17-е место в турнире по рапиду на Играх БРИКС.
"Конечно, пока мы уступаем ведущим шахматным державам, таким как Россия, Китай, Индия, но мы играем на многих крупных турнирах, - сказал Нсубуга. - Мы играли на Всемирных шахматных олимпиадах, я в прошлом году выступал на Кубке мира в Баку. У нас довольно сильные дети, более двух тысяч играют турниры высокого уровня, сейчас наша страна представлена на юношеском турнире в ЮАР, и там мы можем претендовать на награды".