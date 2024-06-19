Шахматист из Уганды рассказал о развитии шахмат в стране

Шахматисты из Уганды уступают мировым лидерам, однако в стране растет сильное поколение детей. Об этом ТАСС рассказал мастер Международной шахматной федерации Харуна Нсубуга.

Нсубуга занял 17-е место в турнире по рапиду на Играх БРИКС.