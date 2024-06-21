Карякин проведет сеанс одновременной игры с посетителями "Дня Московского спорта"

Гроссмейстер Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры на 100 досках в рамках "Дня Московского спорта". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мероприятия.

"День Московского спорта" пройдет 6 июля, посетить задействованные площадки можно будет с 11:00 мск. В рамках мероприятия состоится шахматный турнир, для участия в котором потребуется предварительная регистрация.

"Из года в год "День Московского спорта" доказывает мне, что шахматное искусство пользуется особым спросом среди посетителей мероприятия, - сказал Карякин. - Наблюдать за тем, как люди с увлечением проводят партии или только учатся этой игре, всегда приятно. Поэтому и в этом году я буду рад поделиться своим опытом с теми, кто ценит этот увлекательный вид спорта. Я благодарен за возможность быть частью "Дня Московского спорта" и надеюсь, что мое участие поможет вдохновить людей на изучение шахмат".



Кроме того, в рамках "Дня Московского спорта" в "Лужниках" появятся более 20 тематических спортивных площадок, посвященных экстремальным видам спорта, стритболу, стантрайдингу, настольному теннису, шахматам, футболу, воркауту, фехтованию, фигурному катанию, рыболовному спорту, сборке кубика Рубика. Гости мероприятия смогут принять участие в различных соревнованиях и мастер-классах, наблюдать за ходом турниров и посмотреть показательные выступления известных спортсменов.