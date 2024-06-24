Шахматист Карякин рассказал, какие сборные поддерживает на Евро

Российский шахматист Сергей Карякин симпатизирует сборными Сербии и Румынии на чемпионате Европы по футболу. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

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"Просто потому, что это одна из самых дружеских стран к России, - ответил Карякин на вопрос, почему на турнире поддерживает сборную Сербии. - Но так еще понравилось, как команда Румынии играла против сборной Украины (3:0). И особенно поведение их болельщиков. Поэтому, может быть, за них еще поболеем. А так в принципе мы смотрим футбол просто для развития, чтобы детям было интересно".



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Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России не принимает участия в турнире по решению Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине.