Непомнящий сыграл вничью в 1-м туре второго этапа Grand Chess Tour

Сегодня, 26 июня, в Бухаресте (Румыния) стартовал второй этап шахматных соревнований Grand Chess Tour. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (Россия, 2770) в первом раунде вничью сыграл с французом Максимом Вашье-Лагравом (Франция, рейтинг ФИДЕ — 2732).

© Чемпионат.com

Турнир в Бухаресте пройдёт в формате классических шахмат и завершится 5 июля, в нём примут участие 10 шахматистов. Призовой фонд соревнований — $ 350 тыс., победитель получит $ 100 тыс.

Напомним, ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) от участия в международных соревнованиях, но, несмотря на это, включила Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин в календарь. Федерация шахмат России (ФШР) подала аппеляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ.